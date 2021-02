Die Schutzimpfungen führen offenbar zu einer deutlich sinkenden Zahl von Covid-19-Toten in deutschen Pflegeheimen.

Eine Umfrage unter großen Betreibern ergab, dass die Zahl der Infizierten, Erkrankten und Gestorbenen seit Beginn der Immunisierungskampagne deutlich zurückgeht, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. So zählten die 28 Johanniter-Seniorenheime in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unter ihren 2.400 Bewohnern kaum noch Todesfälle.



Der Caritas-Verband meldet demnach bis zu 65 Prozent weniger Infektionen, nachdem die Bewohner ihre zweite Impfung erhielten. Der Verband unterhält 128.000 Betten in 1.800 stationären Einrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.