Flugverkehr

Pilotinnen und Piloten sind oft übermüdet. (dpa / picture-alliance / Daniel Reinhardt)

In einer Umfrage des ECA unter fast 7.000 Pilotinnen und Piloten aus 31 Ländern gaben drei von vier Befragten an, in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal in einen Sekundenschlaf während des Flugbetriebs gefallen zu sein. Ein Viertel berichtete demnach sogar von fünf oder mehr Sekundenschlafsituationen.

Wie es weiter hieß, beschwerten sich 73 Prozent der Pilotinnen und Piloten, dass sie sich zwischen ihren Flugdiensten nicht ausreichend von Müdigkeit erholen könnten. Über die Ergebnisse der Umfrage berichtete die deutsche Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit". Ihr Präsident Herth sagte, die Angaben führten noch einmal klar vor Augen, dass die Belastungen des Cockpit-Personals in Spitzenzeiten oftmals über das sicherheitsverträgliche Maß hinaus gingen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.