Fünf Monate vor den Präsidentschaftswahlen in den USA sind immer weniger Anhänger der Republikaner von der politischen Ausrichtung der USA überzeugt.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstuts Ipsos. Demnach sehen angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs in der Corona-Krise und der Massenproteste gegen Rassismus nur noch 46 Prozent der republikanischen Wähler ihr Land auf dem richtigen Weg. Es ist das erste Mal, dass der Wert so niedrig ausfällt, seit es 2017 bei einem von Rechtsextremen organisierten Protestmarsch in Charlottesville zu Ausschreitungen kam und eine Gegendemonstrantin getötet wurde.



Anfang März, also kurz bevor in großen Teilen der USA die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeordnet wurden, hatten sich noch etwa 70 Prozent optimistisch zur Lage in ihrem Land geäußert. In der aktuellen Umfrage geben 17 Prozent der Befragten an, sie würden Trumps demokratischen Herausforderer Biden wählen, fände die für November angesetzte Präsidentenwahl heute statt. 63 Prozent wollen aber immer noch für Trump stimmen. Trumps eigene Beliebtheitswerte verharren bei 40 Prozent.



An der Online-Umfrage beteiligten sich landesweit 1.113 amerikanische Erwachsene.