In den meisten deutschen Unternehmen könnte es einer Umfrage zufolge dauerhaft weniger Geschäftsreisen geben als vor der Corona-Krise.

Bei einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts gaben 57 Prozent der Unternehmen an, sie rechneten auch nach überstandener Krise mit weniger Reisen und mehr Videokonferenzen. Besonders verbreitet ist diese Einschätzung demnach unter IT-Dienstleistern und Unternehmensberatern sowie in der Pharmaindustrie. Hier gaben jeweils 80 Prozent der Befragten an, weniger reisen zu wollen. Die geringsten Veränderungen erwartet die Baubranche mit 29 Prozent. Insgesamt beteiligten sich rund 7.000 deutsche Unternehmen an der Umfrage.