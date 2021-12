Beleidigen, ausgrenzen, demütigen: Die Cybermobbing-Fallzahlen sind seit 2013 um 36 Prozent gestiegen. (Symbolbild) (picture alliance / dpa | Revierfoto)

Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage unter 2.000 Jugendlichen, die die Krankenkasse Barmer in Auftrag gegeben hat. Danach waren 14 Prozent der Befragten schon einmal direkt von Attacken im Netz betroffen; jeder zwanzigste Jugendliche outete sich selbst als Mobber. Am häufigsten gaben die Teenager an, bei anderen Jugendlichen Cybermobbing beobachtet zu haben.

Als Mobbing-Attacken gelten etwa Beleidigungen, das Verbreiten von Gerüchten, das Zeigen von peinlichen Videos oder Bildern sowie der Ausschluss aus digitalen Gruppen. Besonders verbreitet sind solche Angriffe bei What's App, gefolgt von Instagram, Tiktok und Facebook.

