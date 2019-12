In Deutschland fahren viele Menschen für die Arbeit in eine andere Stadt.

Laut Bundesagentur für Arbeit gibt es etwa 12,8 Millionen Pendlerinnen und Pendler. Eine Umfrage unter mehr als 1.000 von ihnen hat jetzt ergeben: Pendelnde fühlen sich offenbar häufiger gestresst und krank als andere Menschen, die es nicht so weit zur Arbeit haben. Hauptproblem sind offenbar Müdigkeit und Schlafmangel. Wer pendelt, klagt auch eher über Nacken- und Rückenberschwerden.



Außerdem gaben die Pendelnden in der Umfrage häufiger als andere an, dass sie nicht genügend Zeit für ihre PartnerInnen und Kindern haben. Gefragt hat das Marktforschungsunternehmen Trendence. Dabei kam auch raus, dass nur knapp vier Prozent der Befragten der Meinung sind, dass der öffentliche Nahverkehr zum Pendeln ausreicht. Mehr als die Hälfte der Befragten pendelt mit dem Auto.