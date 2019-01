Die sogenannte Willkommenskultur gegenüber Migranten findet in Deutschland wieder mehr Zuspruch als in den vergangenen Jahren.

Das zeigt eine Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld im Auftrag der Mercator-Stiftung, die am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Danach befürworteten 2018 knapp 37 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund eine Willkommenskultur; 2016 waren es gut 32. Rund 27,5 Prozent äußerten sich ablehnend; gegenüber 33 Prozent im Jahr 2016.