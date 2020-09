Ungeachtet der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hat die Zustimmung für die Bundesregierung einen neuen Höchststand erreicht.

Das zeigen Zahlen des ARD-Deutschlandtrends. 66 Prozent der Befragten sind demnach mit der Arbeit der Koalition zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei den bisherigen Höchstwerten im Mai und August dieses Jahres.



Insbesondere die SPD kann sich über einen leichten Aufschwung freuen: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (+ 2 Prozentpunkte) der Stimmen. Die Union hat hingegen zwei Prozentpunkte eingebüßt und kommt noch auf 36 Prozent. Zweitstärkste Kraft wären immer noch die Grünen mit 19 Prozent (+1). Die AfD landet bei 10 Prozent (-1), die Werte von Linken (7 Prozent) und FDP (6 Prozent) bleiben unverändert.

Mehrheit gegen Karneval in Corona-Krise

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung - 86 Prozent - finden, eine Absage von Karnevalsfeiern für diesen Herbst und das kommende Frühjahr gehe in die richtige Richtung. Knapp zwei Drittel der Befragten finden außerdem, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abgesagt werden sollten.



Allerdings lehnen die Befragten mehrheitlich eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab. 55 Prozent geben an, ein solcher Vorschlag gehe in die falsche Richtung. Zwei Drittel lehnen auch eine Maskenpflicht im Unterricht a Schulen ab.