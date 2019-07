Wie beruhigend, könnte man sagen, wenn der Bundesinnenminister Horst Seehofer mitteilt: Alle Sicherheitsbehörden seien wachsam und arbeiteten Hand in Hand. Von Feindes- oder Todeslisten wollen er und die Ermittlungsbehörden aber nicht sprechen. Das mag aus ihrer Sicht verständlich sein, schließlich klingt das bedrohlich und verunsichert die Menschen.

Bloß nicht beunruhigen?

Wenn aber Personen mit rassistischer und demokratiefeindlicher Gesinnung Zugang zu Waffen haben, Namen, Adressen und Telefonnummern von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten und Organisationen sammeln – soll man da beruhigt von Freundschaftslisten sprechen? Die Behörden gehen zudem nicht von einer konkreten Gefährdung für Betroffene aus. Um nur einige Punkte zu nennen: Wenn eine Gruppe Leichensäcke bestellt, sich in Chatgruppen organisiert, den Tag X plant, Munition hortet und Namenslisten führt – ist das nicht konkret genug?

Im Falle der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe "Nordkreuz" wurden im Rahmen der Ermittlungen gegen einen Anwalt und einen früheren Polizisten, vor knapp zwei Jahren solche Namenslisten gefunden. Erst jetzt sieht der zuständige Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns Lorenz Caffier Anlass, die betroffenen Personen zu informieren.

Keine klare Priorität

Seine Gründe dafür: Die aktuelle Berichterstattung und das mittlerweile entstandene öffentliche Informationsbedürfnis. Er schreibt nicht: Aus Sorge vor möglichen Angriffen oder um die Menschen zu schützen. Jedes Bundesland geht anders vor. Manche informieren per Brief, andere bisher gar nicht. Ausdruck einer desaströsen Informationspolitik. Das BKA argumentiert zudem: Würden wir alle Betroffenen informieren, hätten die Täter eines ihrer Ziele erreicht: Verunsichern und Angst schüren.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Liste von Personen, die möglicherweise planen, sie zu töten und Sie erfahren erst nach zwei Jahren davon. Als wäre es nicht schon beunruhigend genug, dass Sie auf so einer Liste auftauchen, verstärkt die Polizei die Verunsicherung der Betroffenen, indem sie nichts sagt.

Betroffene bleiben meist ratlos

Zudem erfahren sie auf Nachfrage meist wenig Konkretes, werden ratlos zurückgelassen. Tausende Menschen, darunter Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten, Kunstschaffende, Vereinsmitarbeiter, Privatleute mit und ohne Migrationsgeschichte – sie haben ein Recht darauf, vernünftig informiert zu werden.

Es stimmt: Die alleinige Tatsache, dass jemand auf einer Liste steht, bedeutet nicht automatisch eine Gefahr für ihn oder sie. Aber jede betroffene Person sollte wissen, wenn sie auf so einer Liste steht und von den Behörden unterstützt werden. Bevor es zu spät ist. Nicht erst seit der NSU-Terrorserie, nach der Tötung von Walter Lübcke, nach dem Sprengstoffanschlag auf eine linke Stadträtin in Zittau kürzlich oder der versuchte Mord in Hessen auf einen Eritreer. Die Gefahr von rechtsterroristischen und rassistischen Angriffen ist real. Darüber darf nicht geschwiegen werden.

Panajotis Gavrilis (Deutschlandradio / Anja Schäfer) Panajotis Gavrilis, Jahrgang 1987, hat Journalistik mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Politik in Bremen und Istanbul studiert. Er volontierte 2014 beim Deutschlandradio, war danach als freier Korrespondent in Griechenland, ehe er als Redakteur in der Hintergrundabteilung beim Deutschlandfunk Kultur tätig war. Seit 2018 arbeitet er als freier Korrespondent im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.