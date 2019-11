Deutschlands Achtklässler bleiben einer internationalen Studie zufolge beim Umgang mit Computern und neuen Medien mittelmäßig.

Sie landen hinter ihren Altersgenossen aus Dänemark, Südkorea, Finnland und den USA, wie eine vom Bundesbildungsministerium und der Kultusministerkonferenz vorgestellte internationale Erhebung ergab. Im Vergleich zur ersten sogenannten Icils-Studie von 2013 änderte sich in Deutschland demnach wenig. Ein Drittel der deutschen Achtklässler besitzt der Studie zufolge nur "rudimentäre und basale" Computer- und informationsbezogene Kompetenzen.



Die Leiterin der Studie, Birgit Eickelmann von der Universität Paderborn, nannte dieses Ergebnis im Deutschlandfunk-Interview "recht besorgniserregend". Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) erklärte: "Wir stehen bei der digitalen Bildung in unseren Schulen vor großen Herausforderungen". Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hessens Ressortchef Lorz (CDU), kündigte an, deutlichere Akzente zur Qualifizierung der Lehrkräfte setzen zu wollen.