Vor dem Hintergrund der Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor Vorwürfe einer Annäherung seiner Partei an die AfD zurückgewiesen.

Er sprach von einem Zerrbild der Wirklichkeit. Amthor sagte im Deutschlandfunk, auf Bundesebene gebe es eine klare Abgrenzung, die sowohl die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer als auch Generalsekretär Ziemiak deutlich gemacht hätten. Er sehe auch nicht, dass es in Sachsen-Anhalt Bestrebungen zur Zusammenarbeit gebe. Amthor warf SPD, Grünen und Linkspartei in dem Bundesland taktisches Verhalten vor. Sie versuchten, der CDU etwas zu unterstellen und diese über die Sachfrage zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Bedrängnis zu bringen. Dadurch werde aber nur die AfD aufgewertet.



Der Streit in der schwarz-rot-grünen Koalition über den Rundfunkbeitrag ist heute auch Thema im Kabinett in Magdeburg.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.