Luxemburgs Außenminister Asselborn hat mehr Druck der EU auf Libyen wegen des dortigen Umgangs mit Flüchtlingen gefordert.

Asselborn sagte der Zeitung "Die Welt", die Europäische Union müsse dringend auf die international anerkannte Regierung in Libyen einwirken, damit die dortige Küstenwache gerettete Migranten nicht mehr in Militärlagern unterbringe. Denn diese könnten leicht Ziele kriegerischer Angriffe werden. Die Flüchtlinge müssten stattdessen in die Einrichtungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks und der Internationalen Organisation für Migration gebracht werden.