Deutschland prüft offenbar gemeinsam mit anderen europäischen Ländern die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichts für mutmaßliche IS-Terroristen.

Nach Informationen der Funke Mediengruppe ist als möglicher Standort neben dem Irak auch Katar im Gespräch. Es müsse sich um einen politisch stabilen Staat handeln, wo die notwendige Sicherheit für Richter, Anwälte und Zeugen gewährleistet sei. Das Auswärtige Amt habe auf Anfrage mitgeteilt, dass die Bundesregierung am internationalen Austausch zu diesem Thema teilnehme. Da Deutschland aber die Todesstrafe ablehne, habe die Frage möglicher Strafmaße eine besondere Relevanz.



Derzeit wird diskutiert, wie mit den in Syrien und im Irak inhaftierten IS-Dschihadisten umgegangen werden soll, die einen deutschen Pass besitzen. Gegner einer Rückholung sehen in Sondertribunalen eine gangbare Alternative.