Die EU-Außenminister wollen ihren Druck auf die Führung in Belarus wegen des Streits über den Umgang mit Migranten aus Krisenregionen erhöhen. Außenminister Maas sprach sich vor einem Treffen mit seinen Kollegen in Luxemburg für weitere Sanktionen aus.

Machthaber Lukaschenko sei - so wörtlich - "der Chef eines staatlichen Schleuserrings". Man werde nicht länger zusehen, wie auch Fluggesellschaften damit Geld verdienten, betonte Maas. Ähnlich äußerten sich die Außenminister Litauens und Lettlands.



Die Europäische Union wirft dem Lukaschenko-Regime vor, Migranten aus Krisenregionen gezielt an die Grenzen nach Polen und zum Baltikum zu lotsen, um auf diese Weise Vergeltung für westliche Sanktionen zu üben. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU gehindert würden. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte illegale Grenzübertritte. Polen hat an der Grenze einen Stacheldrahtzaun errichtet.

