Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, hat bei einem Besuch in Garching an der Alz Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen eingeräumt.

Marx sprach von einem "Versagen der Institution", wofür er um Entschuldigung bitte. Man wisse heute, dass ein Pfarrer, der in der örtlichen Gemeinde tätig war, ein Missbrauchstäter gewesen sei, erklärte der Kardinal nach Gesprächen und einer Andacht in dem oberbayerischen Ort.



Der Priester war dorthin versetzt worden, obwohl er bereits in einer anderen Gemeinde Kinder missbraucht hatte und dafür auch verurteilt worden war. Die Versetzung geschah vor der Amtszeit von Marx, als der spätere Papst Ratzinger dem Bistum vorstand. Weitere Aufklärung soll ein Gutachten leisten, das Marx noch in diesem Jahr veröffentlichen will. Darin sollten auch Verantwortliche benannt werden, betonte der Erzbischof.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.