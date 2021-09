Der vielkritisierte Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln hat für die führenden Geistlichen kaum Konsequenzen. Papst Franziskus belässt Kardinal Woelki und die beiden Weihbischöfe Schwaderlapp und Puff im Amt. Woelki nimmt lediglich eine mehrmonatige "geistliche Auszeit".

In der Mitteilung des Heiligen Stuhls, die von der Deutschen Bischofskonferenz verbreitet wurde, wird Kardinal Woelki weitgehend rehabilitiert. Es habe sich "kein Hinweis darauf ergeben, dass er im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt hat". Inzwischen sei durch "publizierte Fakten" und vom Heiligen Stuhl geprüfte Dokumente "widerlegt", dass es Woelkis Absicht gewesen sei, Dinge zu vertuschen. Vielmehr sei die "Entschlossenheit des Erzbischofs" zu erkennen, die Verbrechen des Missbrauchs in der Kirche aufzuarbeiten, sich den Betroffenen zuzuwenden und Prävention zu fördern.

"Große Fehler auf der Ebene der Kommunikation"

"Große Fehler" attestiert Papst Franziskus Woelki allerdings "auf der Ebene der Kommunikation". Diese hätten wesentlich zu einer Vertrauenskrise im Erzbistum beigetragen. Deshalb habe er, Franziskus, Kardinal Woelki auf dessen Wunsch eine "geistliche Auszeit" gewährt - von Mitte Oktober bis zur Fastenzeit. In dieser Zeit solle Weihbischof Steinhäuser die ordnungsgemäße Verwaltung im Erzbistum Köln sicherstellen.



Woelki steht im Zusammenhang mit der Missbrauchsaffäre in der katholischen Kirche seit Monaten in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, die Veröffentlichung eines ersten Gutachtens über den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt unter Verweis auf rechtliche Gründe verhindert zu haben. In einem zweiten Gutachten wurde er juristisch entlastet. Rücktrittsforderungen von Gläubigen und Opferverbänden lehnte er ab.

"Nur vereinzelt Mängel" bei Schwaderlapp und Puff"

Im Juni schickte der Papst zwei Gesandte nach Köln, um die Situation vor Ort zu prüfen. Dabei ging es auch um die Zukunft der Weihbischöfe Schwaderlapp und Puff. Ihnen waren in den Gutachten Versäumnisse bescheinigt worden, woraufhin sie anboten, auf ihre Ämter zu verzichten.



Das lehnte Papst Franziskus jetzt ab. Bei Schwaderlapp und Puff seien "vereinzelt Mängel in der Behandlung von Verfahren festzustellen" gewesen, nicht aber die Intention, Missbrauch zu vertuschen oder Betroffene zu ignorieren.

Woelki: "Innehalten ist notwendig"

Im Zuge der Debatte über den Umgang mit sexuellem Missbrauch kam es zu tausenden Austritten aus der katholischen Kirche. Woelki erklärte heute, ihm sei bewusst, dass im Erzbistum Köln in den vergangenen Monaten Vertrauen verloren gegangen sei. Dies schmerze ihn sehr, ein Innehalten sei notwendig.



Zudem erklärte Woelki, es tue ihm aufrichtig leid, dass von sexualisierter Gewalt betroffene Menschen wegen Fehlern bei der Aufarbeitung retraumatisiert worden seien.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.