China hat eine Bundestagsdebatte über die Situation der muslimischen Volksgruppe der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang kritisiert.

Die chinesische Botschaft veröffentlichte auf ihrer Webseite eine entsprechende Stellungnahme. Darin hieß es, China sei mit der Debatte äußerst unzufrieden. Daher bringe man dem deutschen Bundestag und der Regierung ernsthaften diplomatischen Protest entgegen. Die Vorwürfe seien willkürlich und eine unangemessene Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas, heißt es weiter.



Der Bundestag hatte am Donnerstag über Chinas Umgang mit den Uiguren diskutiert. Nach unbestätigten Berichten sollen bis zu eine Million Angehörige des Turkvolkes in chinesischen Umerziehungslagern einsitzen.