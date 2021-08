In mehreren SPD-geführten Landesregierungen gibt es Widerstand gegen Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums zu möglichen Verschärfungen für Ungeimpfte.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte der "Bild"-Zeitung, mit einem negativen Testergebnis sollten nicht gegen das Coronavirus Geimpfte beispielsweise weiter an Veranstaltungen teilnehmen dürfen.



Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig erklärte, es sei zwar wichtig, dass sich mehr Menschen impfen ließen. Drohungen aber brächten einen da nicht weiter, vielmehr müsse man überzeugen. Bremens Bürgermeister Bovenschulte sagte dem Blatt, er halte es für falsch und rechtlich unzulässig, Nicht-Geimpfte vom öffentlichen Leben auszuschließen. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Spahn in einem Bericht an die Länder und den Bundestag Restriktionen für Ungeimpfte aufgelistet, um das Infektionsgeschehen flachzuhalten.



Dazu zählen Kontaktbeschränkungen und die Begrenzung oder der Ausschluss eines Besuchs etwa von Veranstaltungen und Gastronomien. Auch sollen die bislang kostenlosen Schnelltests Mitte Oktober auslaufen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 05.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.