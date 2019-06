Die Bundeswehr bekommt ein neues Aufklärungsflugzeug.

Verteidigungsministerin von der Leyen nahm die Maschine bei der Lufthansa-Werft in Hamburg in Empfang. Es handelt sich um einen umgebauten Airbus A319. Die Maschine soll ab dem kommenden Jahr unterwegs sein, um Beobachtungsflüge zu unternehmen, die in einem Vertrag von 1992 festgeschrieben sind. Darin hatte sich die Nato mit Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts auf Maßnahmen zur gegenseitigen militärischen Überwachung geeinigt.



Von der Leyen sagte, mit der neuen Beobachtungsmaschine sende Deutschland ein Signal, auch in schwierigen Zeiten das Engagement für weltweite Abrüstung neu zu beleben. Das Flugzeug hat eine besonders große Reichweite und kann beispielsweise Russland komplett überfliegen, ohne einen Tankstopp einlegen zu müssen.