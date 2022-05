Eine Gewitterfront zog über den Westen Deutschlands hinweg und sorgte unter anderem in Nordrhein-Westfalen für kräftigen Wind und Regen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

In Nordrhein-Westfalen stürzten durch Sturmböen Bäume um. Unter anderem in Köln musste die Feuerwehr nach kräftigem Regen vollgelaufene Keller leerpumpen. Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff in Duisburg wurde ein Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnten auf der Strecke zwischen Amsterdam und Köln zeitweise keine Züge fahren. Derzeit gibt es Probleme auf der Strecke zwischen Köln und Wuppertal. Dort ist der Fernverkehr betroffen. Die Bahn bittet Reisende, auf Regionalzüge und S-Bahnen auszuweichen.

