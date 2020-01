In der syrischen Rebellenhochburg Idlib ist nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten.

Die Feuerpause gehe auf eine Bitte der Türkei zurück, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf einen Vertreter des Verteidigungsministeriums in Moskau. Die Präsidenten Putin und Erdogan hatten sich vorgestern in Istanbul getroffen. Idlib gilt als letzte Rebellenhochburg in Syrien und liegt im Nordwesten des Bürgerkriegslandes. Unter anderem sind dort mehrere islamistische Milizen aktiv. Gegen diese rücken seit Längerem verstärkt Regierungseinheiten von Staatschef Assad vor.



Laut den Vereinten Nationen sind seit Mitte Dezember nahezu 300.000 Menschen vor den Kämpfen auf der Flucht. Viele bewegen sich auf die Grenze der Türkei zu.