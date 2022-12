Sipri-Bericht

Die weltweiten Militärausgaben sind weiter gestiegen. (dpa / Bildagentur-online/ Ohde)

Das geht aus einer Bilanz des Friedensforschungsinstituts Sipri in Stockholm hervor. Danach verkauften die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von 592 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2020. Es ist der siebte Anstieg in Folge. Die wichtigsten Rüstungsverkäufer kamen wie in den Vorjahren aus den USA. Den zweitgrößten Weltmarktanteil verbuchte China.

