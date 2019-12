Mehr als 30.000 Flüchtlinge insbesondere aus Krisenstaaten sollen im kommenden Jahr in Länder der Europäischen Union umgesiedelt werden.

Nach Angaben der EU-Kommission haben die Mitgliedstaaten in dieser Höhe Plätze für das sogenannte Resettlement-Programm zur Verfügung gestellt. In Absprache mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk geht es vor allem um Menschen aus der Türkei, dem Libanon und aus Jordanien. Priorität hätten zudem Menschen aus bestimmten Not-Programmen in Niger und Ruanda. EU-Staaten, die sich an dem Umsiedlungsprogramm beteiligen, bekommen von der EU-Kommission für jede aufgenommene Person 10.000 Euro.



Seit 2015 sind nach Angaben der EU-Kommission mehr als 65.000 Geflüchtete über Umsiedlungsprogramme nach Europa gekommen.