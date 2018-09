Bundesverkehrsminister Scheuer sieht im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal auch die Autoindustrie in der Verantwortung, Autobesitzern Fahrverbote zu ersparen.

Wer ältere Diesel-Autos fahre, müsse attraktive Angebote für den Wechsel auf ein neueres Modell bekommen, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel hatte Scheuer in der vergangenen Woche ein Konzept für technische Verbesserungen alter Diesel-Fahrzeuge angekündigt. Unklar ist noch, ob das Konzept auch Hardware-Umbauten an den Motoren umfasst. Scheuer sagte dazu, man überlege, was möglich sei.



Der Automobilexperte Dauensteiner von den "Kritischen Aktionären Daimler" forderte im Deutschlandfunk eine Kosten-Nutzen-Abwägung technischer Nachrüstungen (Audio-Link). Zum Teil könne man mit Änderungen an der Hardware bei hohen Kosten nur eine geringe Verminderung des Abgasausstoßes erreichen. Außerdem müssten die Verantwortlichkeiten im Dieselskandal differenzierter betrachtet werden. Nicht alle Autohersteller hätten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstoßen, sagte Dauensteiner.



Nach Angaben von Scheuers Ministerium könnten mindestens 1,3 Millionen ältere Dieselautos von möglichen Fahrverboten in Innenstädten betroffen sein. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagfraktion hervor.