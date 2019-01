Das Bundesinnenministerium plant schärfere Gesetze zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Ausreisepflichtige Migranten sollen notfalls auch in normalen Gefängnissen untergebracht werden. Das Ministerium verteidigt die Pläne, Kritik kommt nicht nur von der Opposition.

Bundesjustizministerin Barley hatte sich im Deutschlandfunk kritisch zu dem Vorhaben geäußert. Abschiebehaft und Strafhaft seien zwei unterschiedliche Dinge, sagte Barley im "Interview der Woche". Das größte Problem nach wie vor bei Abschiebungen sei, dass die Länder die Personen nicht zurücknähmen.

Ruf nach mehr Abschiebehaftplätzen

Auch der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp sieht die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer skeptisch. Der FDP-Politiker sagte ebenfall im Deutschlandfunk, es werde etwa europarechtliche Probleme geben. Damit bezog er sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nach denen Abschiebehäftlinge nicht in normalen Gefängnissen, sondern nur in speziellen Einrichtungen untergebracht werden dürfen.



Stamp hält aber Sonderregelungen für besonders gefährliche Personen und für einen bestimmten Zeitrahmen für denkbar. Fakt sei, dass man mehr Abschiebungshaftplätze brauche.

Ministerium verteidigt Vorhaben

Das Bundesinnenministerium hat seine Pläne verteidigt, die Rechtslage so zu ändern, dass Abschiebehäftlinge in regulären Gefängnissen untergebracht werden dürfen.

Staatssekretär Mayer (CSU) sagte der "Passauer Neuen Presse", die Abschiebehäftlinge sollten nicht in eine Zelle oder einen Trakt mit Straftätern gesperrt werden. Es gehe lediglich darum, sie in Ausnahmefällen in derselben Liegenschaft unterzubringen.



Am Donnerstag war ein Eckpunktepapier des Ministeriums bekanntgeworden, wonach Ressortchef Seehofer das Trennungsgebot für Abschiebungs- und Strafgefangene aussetzen will. Hintergrund sind fehlende Haftplätze, um ein Untertauchen von Ausländern vor ihrer Abschiebung zu verhindern.