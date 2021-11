Leidgeplagt: Ein indischer Bauer. (Getty / NurPhoto / Anuwar Hazarika)

Dies kündigte Premierminister Modi im Fernsehen an. Er rief die in der Hauptstadt Neu Delhi protestierenden Bauern zur Rückkehr in ihre Heimatorte auf. Tausende Landwirte hatten dort fast ein Jahr lang in Zelten gelebt und gegen die Agrarreform demonstriert.

Die indische Landwirtschaft gilt als veraltet und ineffizient. Dort wird etwa Getreide meist in staatlich organisierten Großmärkten zu garantierten Mindestpreisen gehandelt. Die Reform sah unter anderem mehr Privatwirtschaft und einen Wegfall der Preisgarantien vor. Die Bauern fürchteten deswegen um ihre Existenzen aufgrund sinkender Erlöse. In Indien lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung von der Landwirtschaft.

