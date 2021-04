Das Kölner Erzbistum hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach der Kardinal und Erzbischof Woelki einen Pfarrer beförderte, obwohl dieser den sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen gestanden haben soll.

In einer Mitteilung des Erzbistums heißt es, die entsprechende Behauptung in einer Zeitung sei falsch. "Nach heutigem Kenntnisstand" habe der Kardinal zu keinem Zeitpunkt einen Priester befördert, der "nach damals geltendem Recht" mit Kindesmissbrauch zu tun gehabt habe. Die Beförderung hat den Angaben zufolge im Jahr 2017 stattgefunden. Das Erzbistum beruft sich darauf, dass zu diesem Zeitpunkt "lediglich ein nicht strafbarer Vorfall aus dem Jahr 2001 eindeutig belegt" gewesen sei. Neue Erkenntnisse zu den Vorwürfen gegen den Pfarrer habe man erst Ende 2020 erhalten und Anfang 2021 an die Staatsanwaltschaft übergeben. Bis zur Klärung der Vorwürfe sei der Pfarrer beurlaubt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wäre eine mutmaßliche Tat aus dem Jahr 1995 inzwischen verjährt.



Der Fall wird in anonymisierter Form in dem Gutachten des Strafrechtlers Gercke beschrieben, das das Erzbistum Köln im März vorgestellt hat.

