Umstrittene Flüchtlingsherberge Der Konflikt um das Kirchenasyl

Manchmal ist das Kirchenasyl der letzte Ausweg, um der Abschiebung zu entgehen - und es entspricht dem christlichen Gründungsmythos, denjenigen eine Herberge zu bieten, die in Not und Bedrängnis sind. Doch das Kirchenasyl ist umstritten - in der Politik, aber auch innerhalb der betroffenen Gemeinden selbst.

Eine Sendung von Eva-Maria Götz und Jürgen Wiebicke (Moderation)