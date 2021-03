Im Streit über Justizreformen verklagt die EU-Kommission Polen erneut vor dem Europäischen Gerichtshof.

Die Brüsseler Behörde sieht nach eigenen Angaben vor allem durch das Gesetz zur Disziplinierung von Richtern deren Unabhängigkeit in Gefahr. Das Gericht wurde dazu aufgerufen, schon vor einem endgültigen Urteil vorläufige Maßnahmen zu verhängen.



Das Gesetz zur Disziplinierung von Richtern in Polen ist seit Mitte Februar 2020 in Kraft. Es sieht vor, dass diese mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sich die Justizvertreter nicht politisch betätigen.

