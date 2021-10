Im Zusammenhang mit umstrittenen Justizreformen hat der Europäische Gerichtshof Polen zu einer Million Euro Zwangsgeld pro Tag verurteilt.

Das Gericht in Luxemburg begründete den Beschluss damit, dass Polen die EuGH-Entscheidung zur Disziplinarkammer für Richter nicht umgesetzt habe. Diese von der national-konservativen Regierung in Warschau mit besonderen Rechten ausgestattete Kammer kann Richter bestrafen und entlassen. Ihre Mitglieder werden vom politisch kontrollierten Landesjustizrat ernannt. Bereits im Juli hatte der EuGH entschieden, dass die Disziplinarkammer gegen EU-Recht verstoße und dass ihre Arbeit ausgesetzt werden müsse. Da sich das Land nicht daran hielt, zog die EU-Kommission erneut vor den EuGH und beantragte ein Bußgeld. Dieser entschied nun, dass Polen das Zwangsgeld so lange zahlen muss, bis es dem damaligen Beschluss nachkommt oder bis das endgültige Urteil fällt.



Die polnische Regierung sprach von Erpressung. Der stellvertretende Justizminister Kaleta erklärte, der EuGH verachte und ignoriere die polnische Verfassung und die Urteile des Verfassungsgerichts. Man wolle Polen den Einfluss auf seine Staatsform wegnehmen.

