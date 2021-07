Hamburgs erster Antisemitismusbeauftragter, Stefan Hensel, hat die Politik aufgefordert, die Kooperation mit dem umstrittenen Islamischen Zentrum Hamburg zu überdenken.

Das IZH sei eine Auslandsvertretung des Irans, sagte er dem Deutschlandfunk. Zur offiziellen Staatsdoktrin des Irans gehöre es, dass Israel von der Landkarte verschwinde. Da sei die Frage legitim, ob sich die Stadt ein solches Zentrum leisten könne. Man sollte keine doppelten Standards anwenden, führte er aus. Das, was richtigerweise mit Rechtsextremen gemacht werde, müsse auch auf Islamisten und Menschenfeinde aus diesem Spektrum Anwendung finden. Der Verfassungsschutz observiere das Zentrum seit nunmehr 37 Jahren. Vom IZH gehe eine Gefahr für verschiedene Gruppen aus. Als Beispiel nannte Hensel auch Musliminnen und Muslime sowie Iranerinnen und Iraner, die vor dem terroristischen Regime in Teheran geflohen seien. In der "Welt am Sonntag" hatte Hensel Ende Juni noch die Schließung des IZH gefordert. Diese Forderung wollte er gegenüber dem Deutschlandfunk nicht wiederholen. Vertreter des IZH wiesen die Vorwürfe des Antisemitismus zurück.



Hamburg hatte 2013 als erstes Bundesland einen Staatsvertrag mit mehreren muslimischen Verbänden geschlossen. Er regelt etwa den Religionsunterricht, die Anerkennung islamischer Feiertage, den Bau von Moscheen und die Trägerschaft von Kindertagesstätten. Unter den Vertragspartnern ist die "Schura", der Rat der islamischen Gemeinden in Hamburg. Zu diesem hatten sich mehrere Moscheen der Stadt zusammengeschlossen, darunter auch das IZH. Ebenfalls Vertragspartner ist der umstrittene türkisch geprägte Islamverband "Ditib". 2022 soll es eine Evaluation der Staatsverträge geben.

Hensel seit 1. Juli im Amt

In der Vergangenheit hatte es wiederholt Kritik an der Zusammenarbeit der Stadt mit dem IZH gegeben, das die bekannte Blaue Moschee an der Alster betreibt. Auch der Direktor des American Jewish Committee Berlin, Remko Leemhuis, forderte Hamburg wiederholt, die Kooperation einzustellen. Bis vor ein paar Jahren hätten offizielle Repräsentanten des Zentrum an der jährlichen israelfeindlichen Al-Quds-Demonstration in Berlin teilgenommen, so Leemhuis. CDU, FDP und AfD wollen das IZH ebenfalls isolieren, SPD, Grüne und Linke indes weiterhin mit ihm im Gespräch bleiben.



Hensel trat sein Amt am 1. Juli an. Unter dem Eindruck des Anschlags auf die Synagoge von Halle an der Saale hatte die Bürgerschaft am Ende 2019 einstimmig beschlossen, das Amt eines Beauftragten für jüdisches Leben und die Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus zu schaffen.

