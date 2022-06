Antidiskriminierungsbeauftragte

Ferda Ataman soll die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leiten. (picture alliance/ Jörg Carstensen)

Deutschland brauche in Kriegs- und Krisenzeiten mehr Gemeinsamkeit und Versöhnung statt organisierte Spaltung, führte Unionsfraktionsvize Singhammer von der CSU aus. Zuvor war auch vom Koalitionspartner FDP Kritik gekommen. Bundestagsvizepräsident Kubicki sagte der Zeitung "Bild", Ataman habe verbale Grenzen überschritten. Die Innenpolitikerin Teuteberg kündigte an, ihre Nominierung im Bundestag nicht zu unterstützen. Weiterer Zuspruch für Ataman kam indes von den Grünen. Die Berliner Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin Jarasch meinte, Ataman lege den Finger in die Wunde und genau das sei ihre Aufgabe. Ataman werden unter anderem verbale Ausfälle gegenüber Menschen ohne Migrationshintergrund vorgeworfen. Das Bundeskabinett hatte sie fürs Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten nominiert. Sie soll voraussichtlich diese Woche vom Bundestag gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.