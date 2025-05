Venezuelas Oppositionsführerin Machado (AFP / FEDERICO PARRA)

Rund 21 Millionen Wahlberechtigte sind in dem südamerikanischen Land zur Stimmabgabe aufgefordert. Die Abstimmung steht unter dem Eindruck der gefälschten Wiederwahl von Präsident Maduro Mitte vergangenen Jahres. Die Oppositionsführerin Machado rief deshalb zum Boykott auf. Die Oppositionsgruppe des früheren Präsidentschaftskandidaten Capriles hingegen tritt zur Wahl an. Es geht um die Abgeordneten der venezolanischen Nationalversammlung, die Gouverneurinnen und Gouverneure der 24 Bundesstaaten sowie um die regionalen Parlamente des Landes. Präsident Maduro regiert in Venezuela seit 2013 autokratisch und unterdrückt die Opposition.

Während Protestkundgebungen gegen ihn waren im vergangenen Jahr offiziellen Zahlen zufolge 25 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Mehr als 2.000 Oppositionelle kamen in Haft.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.