Das erste Geschenk des amerikanischen Präsidenten Biden an Deutschland war es, dass er den von seinem unseligen Vorgänger angeordneten Truppenrückzug aus Deutschland rückgängig machte. Das war ganz zu Anfang seiner Präsidentschaft das Signal der USA nicht nur an Deutschland, sondern allgemein an die europäischen Verbündeten: America is back, Amerika ist zurück, ihr könnt Euch auf unsere Beistandszusage verlassen.

Jetzt das zweite Geschenk. Deutsche Firmen und Manager, die an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 arbeiten, werden nicht unter amerikanische Sanktionen gestellt. In einem Bericht des US-Außenministers Blinken an den Kongress heißt es, der Verzicht auf Strafmaßnahmen gegen die Nord Stream 2 AG sei im nationalen Interesse der USA. Diese Sanktionen hätten die amerikanischen Beziehungen zu Deutschland, und der EU negativ beeinflusst, heißt es weiter. Das klingt breit gefasst und allgemein, gemeint sind aber vor allem die Deutschen.

Deutschland war in dieser Frage isoliert

Die USA wollen keine westliche Uneinigkeit, um sowohl Russland als auch China und deren aggressivem Verhalten möglichst geschlossen entgegentreten zu können. Die Bundesregierung sollte sich aber davor hüten, dieses Entgegenkommen der USA allzu selbstgefällig als diplomatischen Triumph zu verbuchen. Denn Deutschland war in dieser Frage in Europa isoliert. Wichtige Verbündete wie Frankreich, Großbritannien und Polen sind gegen Nord Stream 2, aus den gleichen Gründen wie die USA: Sie befürchten völlig zu Recht eine energiepolitische strategische Abhängigkeit von Russland. Darüber hinaus würde Nord Stream 2 dem russischen Präsidenten Putin signalisieren, trotz des Krieges in der Ostukraine und trotz der völkerrechtswidrigen Annektion der Krim weiter ungestört mit Deutschland Geschäfte machen zu können. So weist man den Diktator nicht in die Schranken, sondern ermutigt ihn.

Der amerikanische Präsident signalisiert ein Entgegenkommen, dass allerdings mit einer Erwartung verbunden ist: Dass die Bundesregierung die Pipeline Nord Stream 2 vielleicht zu Ende baut, aber von sich aus nicht in Betrieb nimmt. Es kann sein, dass es einen solchen stillschweigenden Formelkompromiss bereits gibt. Die Bundesregierung täte gut daran, jetzt ihrerseits der US-Regierung entgegenzukommen – und sich aus der selbstverschuldeten Isolation durch das halsstarrige Festhalten an Nord Stream 2 zu befreien. Es wäre der letzte große außenpolitische Dienst, den Bundeskanzlerin Merkel dem westlichen Bündnis und dem aufgeklärten Eigeninteresse Deutschlands erweisen könnte.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.