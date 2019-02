Ungarns rechtskonservativer Ministerpräsident Orban hat seine Kritik an der EU ungeachtet des Widerspruchs von EU-Parlamentariern erneuert.

In einem Radio-Interview wiederholte er die Behauptung, dass Brüsseler Bürokraten illegale Einwanderung in die Europäische Union verstärken wollten. Die Plakatkampagne seiner Fidesz-Partei entlarve dies nur.



Auf den umstrittenen Plakaten wird der Vorwurf der Einwanderungsförderung konkret gegen EU-Kommissionspräsident Juncker erhoben. Seitdem diskutiert die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament über einen Ausschluss der Fidesz-Partei aus ihren Reihen. An der Debatte beteiligen sich auch CDU und CSU. Vor allem die Christsozialen pflegten bisher ein gutes Verhältnis zu Orban.