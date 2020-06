Die viel kritisierte taz-Kolumne über die Zukunft der Polizei hat für die Autorin weitere Folgen. Bundesinnenminister Seehofer will Strafanzeige stellen. Der CSU-Politiker nannte den Artikel "unsäglich" und brachte ihn in Zusammenhang mit der Gewalt gegen Polizisten in Stuttgart. Der Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner warf Seehofer einen Angriff auf die Pressefreiheit vor.

Seehofer hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen - "genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben". Das dürfe man nicht weiter hinnehmen, betonte der Minister. Zuvor hatte bereits die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Anzeige gegen die "tageszeitung" erstattet. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisierte dies. Auf Twitter hieß es, der "taz"-Artikel sei zwar starker Tobak gewesen. Darüber zu urteilen, ob medienethische Grenzen überschritten wurden, sei aber Aufgabe des Presserats.

"Seehofer überschreitet eine Grenze"

Auch Bündnis 90/Die Grünen kritisierten Seehofers Ankündigung, Strafanzeige zu stellen. Bundesgeschäftsführer Kellner sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Ein Innenminister, der eine Journalistin anzeige - das klinge nach Verhältnissen wie in Ungarn oder Polen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete von Notz äußerte zwar Verständnis für Seehofers Kritik an der Kolumne, der Minister überschreite aber eine Grenze. Seine Fraktionskollegin Künast nannte das Vorgehen des Ministers "ungeheuerlich".



In der Kolumne vom 15.6.2020 war es um die Frage gegangen, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Als einzige "geeignete Option" nannte die Autorin die Mülldeponie: "Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten."

Chefredakteurin Junge: "Es tut mir leid."

"taz"-Chefredakteurin Barbara Junge äußerte Bedauern über die Veröffentlichung. "Eine Kolumne, so satirisch sie auch gemeint gewesen sein mag, die so verstanden werden kann, als seien Polizisten nichts als Abfall, ist daneben gegangen", schrieb Junge am Samstag. Sie kündigte eine Debatte darüber an, "wie stark Diskriminierungserfahrung den Journalismus prägen soll und darf".

Ressortleiterin Hödl: "Stehe hinter der Autorin."

Die zuständige Ressortleiterin Saskia Hödl stellte sich in der Montagsausgabe hinter die Autorin. Sie habe die Kolumne als "polemische und satirisch-groteske Kritik an einer Machtstruktur, an einem Gewaltmonopol und an einer Reihe von ungeklärten und unverhinderten Ermordungen in Deutschland gelesen".