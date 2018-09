Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Krüsken, drängt bei der Eber-Kastration auf die europaweite Einführung einer örtlichen Betäubung.

Krüsken sagte im Deutschlandfunk, nur durch Lokal-Anästhesie könne man am effektivsten aus der in der Kritik stehenden betäubungslosen Kastration männlicher Ferkeln aussteigen. Deutschland will im kommenden Jahr die betäubungslose Kastration verbieten. Der Bauernverband will dieses Verbot hinausschieben. Krüsken erklärte, so lange es keine europaweite Regelung gebe, bestehe die Gefahr, dass auf Importferkel zurückgegriffen werde.



Eber im Ferkelalter werden kastriert, weil deren Fleisch bei einem Lebendgewicht zwischen 80 und 90 Kilogramm einen für den Verbraucher unangenehmen Geschlechtsgeruch annimmt. Bei bereits zugelassenen Kastrationsverfahren wie der Vollnarkose verenden viele Tieren, die dann nicht mehr für die Fleischproduktion verwendet werden dürfen.