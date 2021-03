In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wird im Dezember ein neues Parlament gewählt. Das kündigte Regierungschefin Lam an. Die Abstimmung wird erstmals nach dem neuen Wahlrecht ablaufen, das der Nationale Volkskongress in China einstimmig beschlossen hatte. Damit sichert sich Peking mehr Einfluss auf das politische Geschehen in der Metropole.

Der Einfluss der Opposition wird dagegen deutlich geschmälert. International gibt es Kritik an der Entscheidung und Sorge um die demokratischen Grundrechte in Hongkong. Laut den Änderungen im Wahlrecht wird zum einen das Parlament von 70 auf 90 Sitze vergrößert. Gleichzeitig sinkt aber der Anteil der Abgeordneten, die direkt von der Hongkonger Bevölkerung gewählt werden, deutlich.



Aus dem Komitee, das den Hongkonger Regierungschef oder die Regierungschefin bestimmt, werden außerdem die Sitze der sogenannten Bezirksräte entfernt. Die Bezirksräte gelten aktuell als einzige demokratisch legitimierte Institutionen in Hongkong, da sie direkt von der Bevölkerung gewählt werden. Seit der letzten Wahl 2019 werden 90 Prozent der Sitze in den Räten von der pekingkritischen, demokratischen Opposition kontrolliert. In dem Wahlkomitee sind mit der Wahlrechtsreform stattdessen künftig noch mehr Gruppen vertreten, die eindeutig dem Pro-Peking-Lager zugeordnet werden.



Auch auf die Auswahl der Regierungschef-Kandidaten erhält Festlandchina über die neue Regelung mehr Einfluss und kann einzelne Personen von vorneherein ausschließen.

"Todesstoß für die Demokratie in Hongkong"

Die ehemalige demokratische Abgeordnete Emily Lau kritisierte die Entscheidung als Rückschritt für die Demokratie und warnte vor einem Zusammenbruch des Wahlsystems der Stadt. Die überarbeiteten Gesetze signalisierten Pekings mangelndes Vertrauen in die Hongkonger Wählerinnen und Wähler.



Laut ARD-Korrespondent Steffen Wurzel lässt sich die Neuregelung mit den Worten „Mehr Kontrolle, weniger Demokratie" zusammenfassen. Die Begründung für die Reform laute, dass künftig nur noch sogenannte Patrioten das Sagen in der Sonderverwaltungsregion haben sollten. Wer ein Patriot sei, werde allerdings nicht in Hongkong sondern in Peking entschieden.



Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag, Jensen (FDP), kritisierte die neuen Regeln. Damit versetze Peking der Demokratie in Hongkong den Todesstoß. Künftig werde es nicht nur in Peking sondern auch in Hongkong ein Scheinparlament geben. Jensen fordert die EU-Außenminister auf, sich unverzüglich mit internationalen Partnern wie den USA und Großbritannien über Sanktionen und ein vereinfachtes politisches Asyl für Menschen aus Hongkong abzustimmen.



Die Europäische Union hatte bereits bei der Ankündigung der Wahlrechtsreform Mitte März mit Protest reagiert und Sorge um die demokratischen Prinzipien geäußert. Großbritannien wertete die Änderung als einen weiteren Verstoß Chinas gegen das Abkommen über den Status der früheren Kronkolonie. Die Reform sei bereits der dritte Bruch des Abkommens innerhalb weniger Monate, betonte der britische Außenminister Raab.



Mit Blick auf die politische Außenwirkung der neuen Regeln sagte der Ostasien-Experte Sandschneider im Deutschlandfunk, der Volksrepublik sei ihr internationales Image durchaus wichtig. Das werte Peking aber als sekundär, wenn es um strategische, geopolitische, wirtschaftliche und militärische Interessen gehe.

Demokratischer Sonderstatus immer mehr beschnitten

Bevor Großbritannien seine ehemalige Kronkolonie 1997 an China zurückgab, hatte sich Peking in der Chinesisch-Britischen Erklärung zur Einhaltung weitreichender demokratischer Rechte für die Sonderverwaltungsregion bekannt. Unter der Formel „Ein Land, zwei Systeme" sollte die Stadt eine freie Marktwirtschaft, ihre eigene Währung, ein eigenes Rechtswesen und Gesetze sowie ein politisches System mit demokratischen Elementen und garantierten bürgerlichen Rechten wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit behalten. Dieser Sonderstatus sollte bis 2047 bestehen bleiben.



Inzwischen sind diese Rechte allerdings immer weiter beschnitten worden. Seit Anfang der 2010er-Jahre fordern vor allem junger Hongkonger Bürgerinnen und Bürger mehr demokratischen Mitbestimmungsrechten, zum Teil auch mit Massenprotesten und Straßenbesetzungen. Peking reagierte mit immer restriktiveren Maßnahmen. Im Sommer 2020 trat etwa ein neues Sicherheitsgesetz in Kraft, das unter anderem die Strafverfolgung in die Hände der Pekinger Justiz legt. Auf Grundlage der Regelung sind bereits mehrere Dutzend Regierungsgegner angeklagt worden, darunter auch prominente Aktivisten der Demokratiebewegung.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.