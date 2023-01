Das Kernkraftwerk Tihange bei Huy. (pa/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum)

Der Meiler wurde am späten Abend abgeschaltet, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Betreiber "Engie Electrabel" meldete. In dem AKW, das etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt liegt, gibt es noch zwei weitere Reaktoren. Außerdem betreibt Belgien drei weitere Reaktoren im Kernkraftwerk Doel nahe der Stadt Antwerpen.

In Deutschland gibt es seit langem Kritik an den belgischen Kraftwerken aus den 1970er und 80er Jahren. An ihnen wurden mehrfach Mängel festgestellt. Bundesumweltministerin Lemke hatte die Abschaltung von Tihange 2 begrüßt und erklärt, dies sorge für deutlich mehr Sicherheit in Deutschland und Belgien.

Ursprünglich war geplant gewesen, alle belgischen Kernkraftwerke bis 2025 vom Netz zu nehmen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Energiepreise sollen die Reaktoren Tihange 3 und Doel 4 nun jedoch bis mindestens Ende 2035 weiterlaufen, um die Energieversorgung zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.