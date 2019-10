Die Europäische Fußball-Union UEFA hat wegen des umstrittenen Militärgrußes türkischer Nationalspieler bei EM-Qualifikationsspielen einen Sonderermittler eingesetzt.

Der sogenannte "Ethik- und Disziplinar-Inspektor" solle die Vorfälle untersuchen und unter Umständen Disziplinarverfahren einleiten. Mehrere türkische Spieler hatten vor den Partien der türkischen Nationalmannschaft in Frankreich am Montag und gegen Albanien am vergangenen Freitag den Militärgruß gezeigt. Das UEFA-Regelwerk verbietet politische Äußerungen in Stadien. Ob es zu einer Strafe gegen die Türkei kommt, ist allerdings offen. Die UEFA müsste den Spielern nachweisen, dass sie mit der Geste die umstrittene Militäroffensive in Nordsyrien befürworten.