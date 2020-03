Der Vatikan öffnet heute erstmals die bislang geheimen Archive aus dem Pontifikat von Papst Pius dem Zwölften von 1939 bis 1958.

Die Katholische Kirche kommt damit jahrzehntelangen Forderungen aus der Wissenschaft nach. Historiker wollen unter anderem das Verhalten des Papstes angesichts des nationalsozialistischen Völkermordes an den Juden erforschen. Kritikern zufolge hätte Pius den Holocaust deutlich schärfer verurteilen müssen, andere Forscher hingegen sind davon überzeugt, dass er still im Hintergrund wirkte. Die Beantwortung der Frage dürfte noch Jahre dauern: Nach Angaben von Experten umfassen die Dokumente 16 Millionen Seiten und sind in zahlreichen Sprachen abgefasst.



Da es im Vatikanischen Apostolischen Archiv in Rom nur eine begrenzte Zahl von Leseplätzen gibt, können heute nur mehrere dutzend Wissenschaftler mit ihren Forschungen beginnen.