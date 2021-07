Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat die Aufarbeitung von möglichen Fehlern bei einem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf zugesagt.

Der CDU-Politiker sagte in einer Aktuellen Stunde des Landtags, sollte es bei der Polizei Probleme geben, dann würden diese auch ohne Wenn und Aber benannt und abgestellt. Grundsätzlich aber hätten die Einsatzkräfte seine Rückendeckung. Derweil kündigte der Linke-Landesverband an, gegen den Einsatz Klage einzureichen.



Bei der Demonstration hatten am vergangenen Wochenende rund 3.000 Teilnehmer gegen ein neues Versammlungsgesetz protestiert. Dabei war ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur nach eigener Darstellung von Polizisten geschlagen worden. Kritisiert wurde zudem der Umgang mit 38 Minderjährigen, die sich über mehrere Stunden in einem von den Einsatzkräften eingeschlossenen Bereich des sogenannten Antifa-Block befanden. Die Polizei machte ihrerseits geltend, sie sei an einer Stelle mit Flaschen, Straßenschildern und Baustellenbarken beworfen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.