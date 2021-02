Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat das Verfahren gegen vier Polizeibeamte eingestellt, denen unrechtmäßige Gewalt gegen einen Jugendlichen vorgeworfen worden war.

Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Ein rechtswidriger, unverhältnismäßiger Gewalteinsatz der beschuldigten Beamten sei nicht feststellbar, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Fall hatte im August 2020 bundesweit Aufsehen erregt und war Anlass für eine Demonstration gegen Polizeigewalt. Der 15-Jährige war bei dem Einsatz von einem Beamten am Kopf fixiert worden, indem er auf ihm kniete. Die Situation wurde von einem Zeugen gefilmt und ins Internet gestellt.



Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche zuvor in der Düsseldorfer Altstadt einen Polizeieinsatz gegen Randalierer gestört und einen Beamten tätlich angegriffen. Er war der Polizei in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallen.

