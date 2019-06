Das Programm des ersten Tages war voll und feierlich: US-Präsident Trump hat seinen Staatsbesuch in Großbritannien begonnen - begleitet von einem Wortgefecht mit Londons Bürgermeister Khan.

Zum Auftakt empfing Königin Elisabeth die Zweite Trump und seine Frau Melania. Es gab Kanonenschüsse und die Queen schenkte dem Gast aus den USA eine Erstausgabe von Winston Churchills "The Second World War" aus dem Jahr 1959.



Außerdem sahen sich die Queen und ihre Besucher gemeinsam mit Prince Charles und Camilla eine historische Sammmlung im Palast an. Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner waren derweil bei Prinz Harry.



Nächster Programmpunkt: Familie Trump besuchte Westminster, die berühmte Abtei, in deren Kirche Elisabeth einst zur Königin gekrönt wurde. Zu Chorgesang verharrte Trump ein wenig am Grab des unbekannten Soldaten und legte dort einen Kranz nieder.



Und Tee gab es auch noch, am Nachmittag, mit Prince Charles. Dabei dürfte es im Londoner Clarence House um das Thema Umwelt gegangen sein - gilt doch Prince Charles als Klimaschützer, während die USA unter Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind.

Leere Plätze beim Bankett

Für den Abend war ein Staatsbankett geplant, bei dem indes einige Plätze leer bleiben sollten: So wollte etwa Labour-Chef Corbyn dem Essen ebenso fernbleiben wie der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Cable, und Parlamentspräsiden Bercow. Corbyn hat aber für Dienstag angekündigt, bei den Protesten gegen Trump zu sprechen.



Denn die geplante Großkundgebung dürfte den zweiten Tag von Trumps Staatsbesuch prägen, immerhin werden 250.000 Teilnehmer erwartet. Auch hatten Millionen Briten eine Petition unterzeichnet, um den Staatsbesuch zu verhindern.



Trump selbst wird am zweiten Tag ein eher politisch geprägtes Programm absolvieren. Er trifft Premierministerin May in der Downing Street und dürfte mit ihr sicher über den Brexit sprechen. Trump hatte May schon im Vorfeld für ihre Verhandlungsführung kritisiert - und den früheren Außenminister Johnson allen diplomatischen Gepflogenheiten zum Trotz als Nachfolger empfohlen.

Verbale Kämpfe

Bleibt der Streit mit dem Londoner Bürgermeister. Diese verbalen Kämpfe dauern schon eine ganze Weile. Zuletzt hatte erst Khan die Sprache von Trump mit der von "Faschisten des 20. Jahrhunderts verglichen. Trump reagierte auf Twitter und nannte Khan, den er "Kahn" schrieb, einen Verlierer, der schreckliche Arbeit leiste und ihn an an den "inkompetenten" New Yorker Bürgermeister de Blasio erinnere. Allerdings sei Khan "nur halb so groß".



Ein Sprecher Khans erwiderte, derartig kindische Beleidigungen dürften nicht das Niveau eines US-Präsidenten sein.