US-Präsident Trump hat Rassismusvorwürfe gegen sich zurückgewiesen.

Seine Äußerungen seien nicht rassistisch gewesen, schrieb er auf Twitter. Er habe - so wörtlich - "keinen Funken Rassismus" in sich. Zuvor hatten vier Kongressabgeordnete mit Migrationshintergrund aus den Reihen der oppositionellen Demokraten erklärt, der Präsident habe zu einer unverhohlen rassistischen Attacke ausgeholt, um von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken. Trump hatte die Parlamentarierinnen unter anderem aufgefordert, die USA zu verlassen und in den - Zitat - "total kaputten" Heimatländern ihrer Familien dazu beizutragen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Drei der vier Frauen sind in den USA geboren, alle vier besitzen die amerikanische Staatsbürgerschaft.



Sie sprachen anschließend von einer Agenda weißer Nationalisten und forderten die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump.