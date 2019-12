Der umstrittene CDU-Kreispolitiker Möritz ist nach offiziellen Angaben mit sofortiger Wirkung aus dem Verein Uniter ausgetreten. Was verbirgt sich hinter dem Verein, dem Kritiker Verbindungen zu rechtsextremistischen Milieus nachsagen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Was ist Uniter?

Das durch eine "taz"-Recherche bekannt gewordene Netzwerk Uniter wurde nach eigenen Angaben im Jahr 2010 gegründet. Beteiligt waren zwei Netzwerke für Kommandoeinheiten der Bundeswehr und Polizei sowie eine Gruppe aus dem europäischen Nato-Kommando Shape. Wie die Zeitung unter Berufung auf mehrere voneinander unabhängige Quellen berichtete, soll ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg den Verein Uniter mitgegründet haben.



Den Recherchen zufolge wurden durch den Verein militärische Kampftrainings durchgeführt. Bekanntester Kopf ist der ehemalige KSK-Soldat André S. Er war Mitbegründer des Vereins und administrierte unter dem Namen Hannibal Chatgruppen, in denen sich sogenannte Prepper auf einen "Tag X" vorbereiteten.



Als Prepper werden Personen bezeichnet, die sich mittels individueller Maßnahmen auf jedwede Art von Katastrophe vorbereiten.



Einem der Chats gehörte auch der rechtsextreme Bundeswehrsoldat Franco A. an, der wegen Terrorvorwürfen angeklagt ist. Auch ungediente Ärzte, Professoren und Politiker befinden sich den Angaben zufolge in den Reihen der Mitglieder.

Wie stellt sich Uniter selbst dar?

Der Verein präsentiert sich inzwischen nach außen als karitative und fachkundige Nichtregierungsorganisation und betont, es gebe "keine Verbindung des Vereins Uniter zur Prepper-Szene". In einem Uniter-Newsletter von Herbst 2015, der der "taz" vorliegt, ist hingegen die Rede von "schweren Zeiten", die auf Europa zukämen, "ob innere Unruhen oder Krisen an den Grenzen". Auf diese müsse man sich vorbereiten, mit "sicheren Wohnkomplexen" und "Auffangcamps im Ausland". In dem Schreiben werden die Vereinsmitglieder aufgefordert, sich auf Krisenszenarien vorzubereiten. Dies betreffe Lebensmittel und Kommunikation, aber die Frage sei auch: "Wohin, was machen nachdem die Öffentliche Ordnung nicht mehr da ist?"

Welches sind die Ziele?

Als Mission gibt Uniter an, in "einer weltweiten Gemeinschaft Sicherheit und Stabilität auf der Grundlage von Freiheit, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und den Menschenrechten" zu fördern. Ausschlusskriterien für eine Mitgliedschaft seien "jegliche Formen von Extremismus und Intoleranz. Sollte während einer Mitgliedschaft derartiges festgestellt werden, erfolgt eine sofortige Kündigung". Tatsächlich wurde dem Wunsch Möritz' auf Aufhebung der Mitgliedschaft unverzüglich stattgegeben, erklärte Uniter. Der Verein verwies darauf, dass laut Satzung keine extremistischen Einstellungen geduldet würden.

Wird Uniter vom Verfassungsschutz beobachtet?

Laut Bundesregierung wird Uniter derzeit nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Behörden gehen aber weiter Hinweisen auf extremistische Bestrebungen nach. Die Vereinsführung selbst weist Verbindungen in kriminell-extremistische Strukturen zurück.