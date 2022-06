Debatte über Antisemitismus

Umstrittenes Banner auf der documenta wird abgehängt

Nach tagelanger Kritik an der großflächigen Banner-Installation auf der documenta in Kassel wird das umstrittene Werk endgültig abgehängt. Dies solle noch heute geschehen, sagte Kassels Oberbürgermeister Geselle. Das Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi war in Kassel auf einem zentralen Platz in der Stadt zu sehen.

21.06.2022