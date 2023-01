Georg Gänswein kniet am Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. (Andrew Medichini/AP/dpa)

So schreibt er unter anderem, dass Franziskus seinem Vorgänger "das Herz gebrochen" habe, indem er die Verwendung der lateinischen Sprache einschränkte. Das Buch heißt übersetzt "Nichts als die Wahrheit", es erschien zunächst in Italien. Dort sorgt es seit Tagen für Schlagzeilen, weil noch vor der Beisetzung Benedikts Auszüge bekannt wurden. Der Vatikan hat bislang nicht offiziell auf die geäußerten Vorwürfe gegenüber Franziskus reagiert. Italienischen Medienberichten zufolge war der deutsche Erzbischof aber am Montag zu einem Gespräch mit Franziskus hinter verschlossenen Türen eingeladen worden.

