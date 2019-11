Die Bindungsforscherin und Psychologin Becker-Stoll warnt vor dem Einsatz der umstrittenen therapeutischen Spielmethode "Original Play".

Diese sei wissenschaftlich und entwicklungsbiologisch nicht fundiert, sagte die Leiterin des bayerischen Staatsinstituts für Frühpädagogik der Wochenzeitung "Die Zeit". Das Programm laufe allen seelischen und physischen Grundbedürfnissen von Kindern zuwider. Bei dem von dem US-Amerikaner Fred Donaldson entwickelten Pädagogikkonzept rangeln und raufen Kinder mit fremden Erwachsenen. Dabei kommt es auch zu engem Körperkontakt. Becker-Stoll betonte, gesund entwickelte Kinder suchten keinen Körperkontakt mit Fremden und regulierten ihre Emotionen stattdessen innerhalb vertrauter Bindungsbeziehungen.



2018 soll es im Rahmen von "Original Play" in einer evangelischen Kita in Berlin-Kreuzberg zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen eingestellt.