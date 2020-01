Schon seit Monaten steht Siemens wegen der geplanten Lieferung einer Signalanlage für ein gigantisches Kohlebergwerk in Australien in der Kritik. Konzernchef Kaeser will nun bis Montag eine Entscheidung über das Vorhaben treffen. Wir erklären die Hintergründe.

Die lautstärksten Kritik an dem Projekt kommt in Deutschland von der "Fridays for Future"-Bewegung, die heute in mehreren Städten demonstrierte. Kaeser traf heute zudem die Aktivistin Neubauer. Anschließend sagte er, es gebe unterschiedliche Interessenlagen von Aktionären, Kunden und auch von der Gesellschaft. Siemens müsse früher erkennen, wenn sich der Konzern an kritischen Projekten beteilige.

"Obacht, FFF!"

Kaeser bot Neubauer außerdem einen Sitz im Aufsichtsrat der Unternehmenstochter Siemens Energy an. Sie habe darauf "überrascht" reagiert. Die taz schrieb schon vorher über das Treffen an die Adresse von "Fridays for Future": "Obacht, FFF! Solche Gespräche bringen zwar Prestige und Publicity. Sie bergen aber auch die Gefahr, dass die PR-Strategen von Siemens die Fridays zum Greenwashing nutzen."



Doch in Deutschland kritisierte auch die "Klima-Allianz" den Kohle-Auftrag an Siemens: Bei einer Beteiligung setze sich der Konzern einem Risiko für die eigene Reputation aus, warnte das Bündnis, das nach eigenen Angaben aus 130 Organisationen von Brot für die Welt über Verdi bis zum WWF besteht. Beanstandet wird übrigens auch, dass es kaum zu Siemens' Ziel eines klimaneutralen Konzerns bis 2030 passe, an einem Kohle-Projekt mitzuarbeiten.

Verheerendes Signal

Das umstrittene Bergbauprojekt ist ein Großauftrag an den indischen Konzern Adani. Umweltschützer machen seit langem dagegen mobil. Sie sehen in dem Kohlebergwerk - das eines der weltgrößten werden könnte - nicht nur ein verheerendes Signal im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Deutsche Presse-Agentur etwa zitiert die "Australian Conservation Foundation": Derzufolge könnte die Mine Milliarden Liter Wasser verschlingen und das Land der indigenen Bevölkerung sowie den Lebensraum gefährdeter Tiere zerstören.



Adani plant eine Zugstrecke Richtung Hafen, und dafür würde Siemens-Knowhow genutzt: Der deutsche Konzern hat den Auftrag, Technik für den Bau einer Schienen-Signalanlage für die geplante Kohlemine zu liefern.



